Koh-Lanta All Stars : Alexandra éliminée, Teheiura exclu et gros mensonge de Claude !

Ce mardi 9 novembre 2021, après l'élimination de Christelle entraînant celle de Teheiura au conseil ainsi que le départ de Coumba et son "bourreau" Clémence de l'île des bannis, TF1 diffuse un nouvel épisode de Koh-Lanta, La Légende. Une soirée toujours présentée par Denis Brogniart et riche en surprises, tant pour les aventuriers encore en lice que pour les téléspectateurs !

Jeu de confort

Le conseil de la veille est au coeur de toutes les discussions. Alix avoue à Laurent qu'elle n'a en réalité pas de collier d'immunité. De son côté, Claude est agacé d'avoir perdu Christelle et Teheiura, deux alliés.

C'est déjà l'heure du premier jeu ! Les aventuriers disputent sur leur camp une épreuve mythique, celle des bambous sur la tête. Les deux apprentis Robinson qui tiennent le plus longtemps auront des avantages considérables pour la suite du jeu... Tous s'installent et doivent faire tenir le bambou en équilibre sur leur tête. Des perches de 2m30 et 2,5 kilos pour les femmes, 2m60 et presque 3 kilos pour les hommes.

Jade et Phil craquent. Tenir devient de plus en plus difficile et les aventuriers lâchent un à un. Restent Claude, Laurent, Loïc et Sam. Une bataille entre anciens et jeunes. La victoire est finalement pour les expérimentés Claude et Laurent ! Pour Claude, il s'agit de la vingtième victoire individuelle dans Koh-Lanta, un record.

Avantage considérable et gros mensonge de Claude

Les deux gagnants font leurs affaires et partent vers... l'ancienne île des Lanta Naï jaunes. Sur place, ils ont le choix entre une arme stratégique offensive ou défensive. Ils choisissent tous les deux le deuxième, un indice pour trouver un collier d'immunité. Enfin, les voici face à un coffre comprenant douze compartiments avec les courriers des proches, des viennoiseries, du café, du chocolat, un kilo de pâtes et du manioc. Ils ne peuvent remplir que six compartiments... Laurent et Claude prennent les courriers de Jade, Loïc, Alix et Phil, qui avaient insisté plus tôt pour avoir des nouvelles de leurs familles, ainsi que le kilo de pâtes et le manioc. Le duo sacrifie ainsi les courriers de leurs propres proches.

Avant de rentrer, Claude et Laurent se mettent d'accord sur la version à donner à leurs camarades, sans évoquer les colliers d'immunités. Claude propose alors le scénario suivant : une première malle avec du riz, des fruits et une arme secrète pour eux, une deuxième malle avec les courriers des autres et de la nourriture pour tout le monde. Le duo choisit la deuxième option.

De retour sur le camp de la tribu blanche réunifiée, Claude et Laurent déballent leur histoire. Alix fond en larmes, pensant fort à ses parents peinés par le suicide de sa soeur neuf mois plus tôt. Elle a aussi quelques mots de son compagnon Mathieu, rencontré dans Koh-Lanta, Les 4 Terres. Jade a des nouvelles de son compagnon Philippe et de leur fille Sanaa. Loïc se plonge dans les écrits de ses proches, notamment de sa compagne Lucie Caussanel. Enfin, Phil est lui aussi ému à la lecture du courrier de sa femme et de ses enfants.

Alix trouve la version de Laurent et Claude un peu louche, et elle a raison. Laurent file chercher son collier et le trouve ! Il s'agit en réalité d'un collier d'immunité valable uniquement pour le prochain conseil. Claude reste en retrait pour ne pas attirer les soupçons, et c'est finalement Laurent qui lui trouve son bijou. Claude s'agace, il aurait voulu le trouver tout seul.

L'île des bannis

Belle surprise pour Teheiura et Christelle qui pensent arriver dans la résidence du jury final... et débarquent en fait sur l'île des bannis. Ils retrouvent Alexandra. Mais l'aventurier ne se rend pas dans l'arène lorsque l'appel de la conque polynésienne retentit. Teheiura est exclu pour tricherie. En effet, il a, à plusieurs reprises, interpellé des pêcheurs pour leur demander de la nourriture, qu'il a obtenue.

Les deux aventurières disputent leur épreuve. Elles disposent chacune de quatre cubes avec quatre couleurs réparties sur les six faces. Leur objectif est de superposer les quatre cubes de manière à ce que les quatre couleurs apparaissent sur chaque face. Mais d'abord, Christelle et Alexandra doivent acheminer leurs cubes jusqu'à la table, passant par un parcours. C'est finalement Christelle qui remporte l'épreuve ! Alexandra est donc éliminée. Elle quitte l'île des bannis et rejoint la résidence du jury final.