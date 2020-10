Alix (Koh-Lanta), sa soeur "en détresse" avant de mourir : nouvelles confidences poignantes

Dans cette saison des 4 Terres de Koh-Lanta, Alix fait incontestablement partie des candidats les plus forts. À 28 ans, l'aventurière originaire du Sud de la France multiplie les exploits, se hissant même à la tête de l'équipe des Jaunes. De véritables accomplissements qu'elle dédie à sa petite soeur, malheureusement décédée une semaine avant sa participation au jeu de survie de TF1. Alix faisait ces terribles confidences auprès de TV Mag il y a quelques jours, révélant simplement qu'elle avait "vécu des périodes difficiles".

Interrogée par nos confrères de Public, la sapeur-pompier a accepté d'en dire plus sur les causes de sa mort. "Elle est partie de sa propre volonté, parce qu'elle n'avait plus la force de lutter, après les choses douloureuses qu'elle avait traversées", a-t-elle expliqué. Sa petite soeur a donc mis fin à ses jours, laissant toute sa famille dans le chagrin. "Elle était dans une grande détresse psychologique, une dépression grave, ce qui est une forme de maladie aussi. Mettre fin à ses jours reste encore un sujet tabou. Et cela peut briser des familles entières." C'est pourquoi Alix et ses parents envisagent de monter une association pour aider les personnes en difficulté.

C'est également pour libérer la parole autour du suicide que la sudiste a raconté le passé de sa soeur dans les médias, ce qui n'était pas prévu au début. "Je n'en ai pas parlé tout de suite parce que je ne voulais pas 'aguicher' les gens et faire les gros titres avec mon histoire."

Elle espère en outre que sa soeur "est fière" d'elle, comme elle le confiait dans les pages de TV Mag. "Chaque jour qui passe, j'aime la vie et je me bats pour elle qui n'a pas eu la force de se battre." Pour lui rendre hommage, elle s'est tatoué sous le thorax le mot "Sisterhood" (que l'on peut traduire par "sororité". Et elle s'est "récemment fait tatouer son portrait sur (le) mollet droit et sur le tibia la phrase qu'(elle) a prononcée lors de ses funérailles : 'Les combats les plus durs sont pour les meilleurs soldats'".