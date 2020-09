Alix (Koh-Lanta 2020), sa soeur décédée : "Elle n'a pas eu la force de se battre"

C'est un drame qu'a vécu la candidate de Koh-Lanta, Les 4 Terres Alix : le décès de sa petite soeur. Un malheur survenu avant même le lancement de cette saison sur TF1. Il n'empêche, en redécouvrant son parcours à l'écran, Alix dédie chacune de ses victoires à celle qui est partie trop tôt. Interrogée par TV Mag, la sapeur-pompier originaire des Bouches-du-Rhône, s'est confiée sur la nouvelle dimension de son aventure.

"J'ai beaucoup pensé à elle lorsque j'étais aux Fidji [le tournage s'est déroulé durant l'automne 2019, ndlr] et aujourd'hui, j'espère qu'elle est fière de moi. Chaque jour qui passe, j'aime la vie et je me bats pour elle qui n'a pas eu la force de se battre. Nous étions différentes mais très très proches. (...) Ma petite soeur n'a appris ma participation qu'une semaine avant son décès. Elle m'avait exprimé tout son amour et sa fierté, c'est ce qui me porte aujourd'hui."

Alors forcément, gagner des épreuves comme celle de vendredi soir, qui lui a permis d'être à la tête de la nouvelle équipe des Jaunes, a une saveur toute particulière. "Cette victoire sur l'épreuve des piloris est pour elle et tous mes proches. C'est grâce à eux si j'en suis là", reconnaît Alix. Pour rendre hommage à sa soeur "qui a vécu des choses difficiles", elle s'est tatouée sous le thorax, le mot "Sisterhood". Par ailleurs, elle s'est "récemment fait tatouer son portrait sur (son) mollet droit et sur le tibia la phrase qu'(elle) a prononcé lors de ses funérailles: 'Les combats les plus durs sont pour les meilleurs soldats'".

Alix est assurément l'un des meilleurs soldats dans Koh-Lanta. Déjà considérée comme un élément fort de l'équipe bleue du Sud, la jeune femme de 28 ans est désormais la cheffe de la tribu jaune, laquelle est composée de Dorian, Jody, Lola, Angélique, Loïc et Alexandra. Bertrand-Kamal a hérité de l'équipe rouge et a choisit les aventuriers suivants : Brice, Marie-France, Fabrice, Adrien (éliminé lors du Conseil), Hadja et Joaquina.