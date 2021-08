Loïc (Koh-Lanta) et Lucie Caussanel : l'aventurier et la miss doivent leur couple à un proche

Loïc, aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres (2020) et Koh-Lanta All Stars 2021 est en couple avec Lucie Caussanel, Miss Languedoc-Roussillon 2019. Le duo est très amoureux et inséparable. Si les tourtereaux s'affichent régulièrement ensemble, on ne savait pas comment il s'étaient rencontrés. C'est à présent chose faite.

Le pétillant savoyard s'est confié au Parisien dans son édition du 31 août 2021. Ainsi révèle-t-il que c'est grâce aux réseaux sociaux qu'ils sont entrés en contact. Mais pas que car en effet ils ont le droit à un coup de pouce de la part d'une personne particulière : le petit frère de Lucie Caussanel. Apparemment, le jeune homme a tout de suite compris qu'entre eux ça pouvait matcher.

"Le soir de la finale quand je suis tombée des poteaux, il lui a dit de m'envoyer un message sur Instagram. On a commencé à échanger et le feeling est passé direct. Depuis, on est tout le temps ensemble ! J'ai la chance d'avoir une chérie qui me suit dans mes aventures", confie Loïc Riowal.

Et elle doit avoir le coeur bien accroché ! Sur Instagram, on peut en effet voir Loïc souvent marcher au bord d'une falaise, trop près du vide ou sauter d'un pont... Une passion pour l'aventure et le risque qu'il a depuis toujours. "Depuis tout petit, pour moi, Koh-Lanta c'est tous les jours. Je cherche toujours de nouveaux endroits, de nouvelles choses plus ou moins extrêmes à faire. Dès que je passe sur un pont en voiture, la seule question que je me pose, c'est : 'Est-ce qu'il y a assez d'eau en dessous pour pouvoir sauter ?' Cette adrénaline, c'est la même qu'au début d'une épreuve quand Denis nous dit : '3, 2, 1 !'", explique-t-il.

Loïc et sa compagne Lucie ont officialisé leur relation amoureuse en février 2021 en s'affichant en plein désert au Maroc.