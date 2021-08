Christelle (Koh-Lanta) : Quel est le célèbre animateur avec qui elle a été en couple ?

Déjà 20 ans que Koh-Lanta réunit de nombreux téléspectateurs sur TF1, plusieurs soirs par an. Pour fêter cet anniversaire, ALP (société productrice du jeu) propose une édition spéciale All Stars baptisée Koh-Lanta, La Légende. Au programme, un casting de folie réunissant les vingt aventuriers les plus emblématiques, la crème de la crème. Parmi eux, Christelle, gagnante de Koh-Lanta : Caramoan en 2008 puis vue dans Koh-Lanta : Le retour des héros en 2009. Le jeu lui a permis de prendre un véritable virage professionnel... et même personnel !

Lors de sa première édition, Christelle a gagné le jeu, les 100 000 euros qui vont avec... et perdu son amoureux de l'époque. Auprès de nos confrères de Closer, elle racontait alors que Koh-Lanta lui a permis de quitter cet homme jaloux dont elle n'arrivait pas à se défaire. Un de perdu, dix de retrouvés... ou presque ! La belle brune n'est pas restée célibataire bien longtemps puisqu'elle a dans la foulée craqué pour un célèbre animateur.

C'est avec Alexandre Debanne, qui a notamment été aux commandes de La Roue de la fortune jusqu'à 1994 et co-animé avec Bernard Montiel Vidéo Gag jusqu'en 1996, que Christelle a filé le parfait amour. "Nous sommes en couple depuis près d'un an, avait-elle déclaré à TV Mag en décembre 2012. Notre première rencontre remonte à 2008, sur le Raid Amazones, qu'il organise chaque année." De son côté, Alexandre Debanne indiquait partager "plusieurs passions" avec sa belle : "les voyages, la découverte, les rencontres."

Ensemble, le couple avait même présenté Vintage Rides, un documentaire sur leur périple à moto en Himalaya et au Ladakh, sur la chaîne Motors TV. Depuis, ils se sont tous les deux fait discrets quant à leurs amours. Peut-être sont-ils heureux en couple... ou chacun de leur côté. Quoi qu'il en soit, Christelle a suivi les traces d'Alexandre Debanne puisqu'elle a fondé Défi D'Elles, qui organise des événements sportifs à travers le monde et soutient activement la cause des femmes et de l'environnement.