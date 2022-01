Pékin Express 2022 : Photos officielles et portraits des candidats

Le rendez-vous est pris ! Le 10 février prochain, les téléspectateurs de M6 découvriront le premier épisode de Pékin Express 2022. Huit nouveaux binômes seront en compétition dans l'espoir de succéder à Claire et son papa Christophe. Qui sont les candidats qui auront la chance de faire l'itinéraire 100% inédit et spectaculaire (Kirghizistan, Ouzbékistan, Jordanie, Dubaï) ?

Sylvie et Alex, les amoureux chamailleurs

Le couple qui réside en région Provence-Alpes-Côte-D'Azur a des caractères opposés. Ils sont comme chien et chat, les taquineries et chamailleries devraient donc être au rendez-vous cette saison. C'est Sylvie qui rêvait de participer à l'émission présentée par Stéphane Rotenberg et Alex ne s'est pas fait prier pour l'accompagner. Reste à savoir s'ils ont réussi à rester soudés en toutes circonstances pour aller le plus loin possible dans la compétition.

Fanny et Jérémy, le couple rêveur

Un autre couple s'illustrera cette saison. Ils viennent tout droit de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans la campagne lyonnaise et ont deux petites filles. Ces deux rêveurs sont restés de grands enfants et aiment cultiver "leur univers fantasque". Pékin Express sera une expérience exceptionnelle pour ces deux joueurs et sportifs qui devraient s'illustrer sur les épreuves logiques.

Tarik et Ahmed, les cousins farceurs

Les deux candidats qui viennent de Cheny et Migennes (en Bourgogne-Franche-Comté) devraient mettre l'ambiance cette année. Ces cousins germains sont très fusionnels et se voient tous les jours, un atout pour la compétition. Nul doute que Tarik et Ahmed, qui n'avaient jamais voyagé, en prendront plein les yeux face aux paysages cette année.

Charlotte et Sarah, les soeurs monégasques

A l'instar de Tarik et Ahmed, les jeunes femmes qui habitent à Monaco sont fusionnelles. Elles savent qu'elles peuvent compter l'une sur l'autre. Côté physique, ces deux sportives, qui pratiquent le tennis, l'équitation ou des sports nautiques, devraient se démarquer lors des épreuves. Elles ont pris la décision de participer à Pékin Express pour se dépasser, se challenger et prouver qu'elles peuvent sortir de leur zone de confort.

Arlette et Caroline, la mère et la fille inséparables

C'est seule qu'Arlette a élevé sa fille Caroline, à Toulon dans le Var. Toutes deux ont donc partagé beaucoup de choses et sont fusionnelles. Afin de remercier sa maman, la jeune femme a souhaité lui offrir une expérience hors du commun en lui permettant de participer à Pékin Express pour qu'elle s'amuse et vive une folle aventure.

Lucas et Nicolas, les frères belges

Ils sont Belges et fiers de l'être. Les deux frères devraient vite conquérir le coeur du public grâce à leur spontanéité, leur franc-parler et leur humour. Très proches, ils partagent de nombreuses choses ensemble mais, ils vont vivre une grande première car, malgré leur belle relation, ils ne sont jamais partis en voyage ensemble. Ils frappent donc fort pour cette première en partant au bout du monde.

Jean-Claude et Axel, le grand-père et petit-fils du Gers

Depuis tout petit, Axel a une relation privilégiée avec son "papi Jean-Jean", qu'il considère comme son héros ! Dès qu'il a eu l'âge de participer à l'émission, le jeune homme de 18 ans a postulé et a donc proposé à son grand-père de l'accompagner. De nature réservée et peu aventurier, Axel était rassuré de l'avoir à ses côtés pour réaliser son rêve.

Vanessa et Etienne, le binôme d'inconnus

Cette année encore, deux candidats qui ne se connaissent absolument pas ont fait équipe dans cette folle aventure. Elle habite à Campuac, dans l'Aveyron. Cette baroudeuse part en voyage dès qu'elle le peut, Pékin Express était donc une belle opportunité pour cette femme au sourire communicatif qui a l'habitude de faire du stop ou aller chez des locaux pour vivre de belles expériences humaines. Etienne est médecin généraliste à Cannes. Il est décrit comme un véritable épicurien qui aime le soleil, la mer et prendre soin de lui. Il possède une personnalité atypique et est d'une extrême sensibilité. Vanessa et lui réussiront-ils à s'entendre ?