Théo Curin (Handigang) "sous pression" avec la célébrité ? "Je reste très naïf"

Théo Curin a ajouté une corde à son arc : celle de comédien. Après avoir fait des apparitions dans Vestiaires et Plus belle la vie, deux séries de France Télévisions, le nageur a fait ses premiers pas dans un téléfilm. Dans Handigang diffusé sur TF1 ce lundi 2 mai, il donnait la réplique à Alessandra Sublet, elle-même novice en la matière et jouait un lycéen en fauteuil roulant prenant conscience de toutes les injustices que la société fait vivre aux handicapés. Un rôle qui l'a évidemment propulsé un peu plus sur le devant de la scène.

Occuper l'un des rôles principaux d'une fiction sur TF1 fait forcément gonfler la popularité. Mais à seulement 22 ans, Théo Curin n'est pas impressionné plus que cela. Au contraire, il arrive à garder les pieds sur terre grâce à sa personnalité légèrement "naïve". C'est pour cette raison qu'il arrive à vivre "normalement" malgré les nombreux fans qu'il peut avoir désormais : "Je ne me rends pas compte. Je pense que je reste un peu naïf, a-t-il confié à Michel Cymes dans l'émission L'intimiste de la chaîne Dr Good. Même quand j'arrive à décrocher une opportunité, je reste très naïf. Je ne me prends pas trop la tête, je ne me rajoute pas de pression."

Théo Curin se donne une mission indirectement, celle de redonner le sourire aux gens grâce aux réseaux sociaux : "Peut-être que ça fait du bien de voir un mec comme moi avec un corps et une vie atypiques. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis quelqu'un d'épanoui et je pense que ça peut faire du bien aux gens, poursuit-il. Les gens qui me suivent, ce n'est pas pour voir comment je me débrouille dans mon quotidien mais surtout parce que je pense que je suis tellement positif que les gens utilisent un peu mon compte Instagram pour se remotiver, se rechallenger quelque part et aussi pour répondre à leurs questions."

C'est à l'âge de 6 ans que Théo Curin a vu sa vie basculer. A l'époque, le futur sportif contracte une grave maladie, une méningite bactérienne, qui le contraint de se faire amputer des quatre membres. Après deux ans de rééducation intensive et une rencontre avec Philippe Croizon, Théo Curin a pris la décision de se mettre à la natation et à relever de grands défis. Mission plus que réussie !

