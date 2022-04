Théo Curin (Handigang) et sa mère cash sur la maladie : "Je garde très peu de souvenirs d'avant"

J'ai des flashs de mes parents qui venaient tous les jours me voir

Loin de s'apitoyer sur cette condition, Théo Curin a fait de son handicap une force colossale. Comédien, mannequin, conférencier, auteur... il se remémore avec difficulté de ses jeunes années tant les choses ont bougé depuis. "Je garde très peu de souvenirs d'avant ma maladie, admet-il. Et même de mon hospitalisation. Mais j'ai des flashs de mes parents qui venaient tous les jours me voir. Et jamais, je n'ai vu de la tristesse ou du dégoût dans leurs yeux. Mais de la fierté ! Et cela m'a porté. L'humour aussi. Pour mon premier week-end passé à la maison, ma mère m'avait fait mon plat favori, des spaghettis bolognaise. J'en ai mis partout. Soit on s'apitoyait, soit on en rigolait. On a préféré la seconde option. C'est ce qui a fait ma force..."

