Théo Curin : "Je remercie mon handicap", le nageur amputé se confie

Cette semaine, Paris Match consacre son numéro à l'acteur Kirk Douglas, mort le 5 février 2020 à l'âge de 103 ans. Le magazine s'intéresse également à Théo Curin, nageur amputé des quatre membres. L'athlète suivi de près par Valérie Trierweiler se confie sur son parcours, et explique : "Je remercie mon handicap de m'avoir construit."

C'est à la piscine de l'Hôtel Molitor, dans le 16e arrondissement de Paris, que Théo Curin et Paris Match se sont entretenus. En marge de son shooting photo, le nageur de bientôt 20 ans s'est livré en interview. Les lecteurs de l'hebdomadaire y apprennent notamment qu'il a dû l'amputation de ses bras et d'une partie de ses jambes à une méningite bactérienne, subie en mai 2006, à tout juste 6 ans. "Au début, j'ai beaucoup souffert du regard que les gens portaient sur moi. Je me cachais et je haïssais mon existence, révèle Théo. Aujourd'hui, cela peut paraître étrange mais je remercie mon handicap de m'avoir construit." Le jeune homme n'a aucun souvenir de sa maladie, de son hospitalisation ou de sa vie dotée de ses bras et jambes.

Cette reconstruction s'est notamment faite grâce à la natation, et à une rencontre déterminante avec l'athlète handisport Philippe Croizon, lui aussi amputé des quatre membres. "J'ai procédé par étapes, confie Théo. D'abord, en étant assis au bord du bassin. Puis sur les marches. Ensuite, dans les bras de mon père. Je me souviens de mon premier aller-retour... Enfin, je me suis rendu compte que dans l'eau j'étais seul avec mon corps : je me sens totalement valide."

Les images de Paris Match en témoignent. Valérie Trierweiler, que Théo Curin avait rencontré en novembre 2013, a tenu à lui ré-exprimer son admiration.