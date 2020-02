Obsèques de Kirk Douglas : L'adieu de ses proches, Catherine Zeta-Jones émue...

Son fils Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones, ses petit-fils Cameron et Dylan Douglas, mais aussi Steven Spielberg... Le 7 février 2020, la famille et les amis de Kirk Douglas se sont réunis au Westwood Memorial de Los Angeles pour les obsèques du légendaire acteur décédé mercredi dernier, chez lui, à l'âge de 103 ans. La star de Spartacus laisse son épouse Anne Buydens, 100 ans. Bien qu'affaiblie, la veuve a pu assister à la cérémonie en fauteuil roulant.

La rabbin David Wolpe s'est chargé de l'hommage funéraire. Comme il l'a lui-même expliqué au New York Times le 6 février, ce rabbin qui officie au Sinai Temple de Los Angeles s'entretenait régulièrement avec Kirk Douglas et ce, depuis 25 ans : "Il a passé ses derniers jours chez lui, entouré de sa famille, dans une maison pleine de fleurs, à tenir les mains de sa femme depuis plus de 60 ans", a-t-il affirmé.

De son côté, Michael Douglas a témoigné de son chagrin sur son compte Instagram : "Pour le monde, il était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, (...) mais pour moi et mes frères, Joel et Peter, il était simplement papa. Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir, et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde." Michael et Joel Douglas, 75 et 73 ans, sont les deux enfants nés du premier mariage de Kirk Douglas et Diana Dill. Avec sa seconde épouse Anne Buydens, l'acteur a ensuite eu Peter, 64 ans, et Eric, décédé d'une overdose en 2004.