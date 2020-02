Mort de Kirk Douglas, vibrant hommage de Catherine Zeta-Jones : "Dors bien..."

Kirk Douglas est mort mercredi 5 février à l'âge de 103 ans. Le décès de cette légende du cinéma américain a été annoncé par son fils Michael, via un communiqué publié jeudi sur les réseaux sociaux. "C'est avec une immense tristesse que mes frères et moi vous annonçons que Kirk Douglas nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 103 ans. Pour le monde, c'était une légende, un acteur de l'âge d'or du cinéma, (...) mais pour mes frères, Joel et Peter, et moi, il était simplement papa. (...) Kirk a eu une belle vie et il laisse derrière lui des films pour les générations à venir et le souvenir d'un philanthrope reconnu qui a oeuvré pour le bien public et la paix dans le monde", a écrit l'acteur américain, qui a su trouver les mots justes pour honorer la mémoire de son père.

Catherine Zeta-Jones, l'épouse de Michael Douglas depuis vingt ans, a rendu un sobre mais vibrant hommage à son beau-père, dont elle était très proche. "À mon cher Kirk, je t'aimerai pour le restant de mes jours. Tu me manques déjà. Dors bien...", écrit-elle, en dévoilant une belle photo d'elle et du monstre sacré d'Hollywood.

Le 9 décembre dernier, Kirk Douglas fêtait ses 103 ans en famille, avec son fils Michael et sa belle-fille Catherine Zeta-Jones. Comme elle l'a confié à E! News lors des SAG Awards récemment, il avaient passé "un grand moment". "Nous avons eu les meilleures conversations, nous avons passé la meilleure soirée", avait-elle expliqué. "Mon père a 103 ans, alors nous sommes allés dîner une dernière fois avec lui hier. C'était génial de le voir", avait ajouté Micael Douglas.