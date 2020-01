William Shatner (Star Trek) divorcé pour la 4e fois à 88 ans, une fortune en jeu

L'année 2020 commence assez mal pour l'acteur William Shatner. Selon le site The Blast, il a officiellement divorcé après avoir déposé une demande en ce sens en décembre 2019, pour mettre fin à son mariage avec sa femme Elizabeth. A 88 ans, il va pouvoir continuer de profiter de sa retraite dorée sans soucis...

Le site rapporte que William Shatner possède une fortune estimée à 100 millions de dollars. Toutefois, l'acteur et sa désormais ex-épouse avaient signé en 2001 un contrat de mariage avant de se dire oui pour la vie. Ainsi, Elizabeth ne recevra pas de pension alimentaire mensuelle mais elle aura en revanche une part - non dévoilée pour le moment - de cette coquette somme. Il s'agit donc du quatrième divorce de l'acteur, lequel a été précédemment marié à Nerine Kidd, Marcy Lafferty et Gloria Rand. Avec cette dernière il a eu trois enfants : Leslie (61 ans), Lisabeth (58 ans) et Melanie (55 ans). On lui prête aussi un fils supposé qui n'a pas manqué de lui réclamer une somme astronomique.

William Shatner est majoritairement connu pour avoir interpréter le personnage du capitaine James T. Kirk dans la série télévisée Star Trek. Sa carrière sur le petit écran avait toutefois commencé en 1954 avec le Canadian Howdy Doody Show. A la télé, on a aussi pu l'apercevoir dans The Twilight Zone, Barbary Coast, T. J. Hooker et, plus récemment, dans Hot in Cleveland ou The Big Bang Theory. Ses fans le connaissent aussi pour sa passion de la musique, lui qui a sorti un premier album en 1968 et a continué sa double carrière jusqu'en 2018 avec la parution de Shatner Claus.

S'il a donc encore des sous pour aller buller au soleil, William Shatner semble surtout vouloir rester actif.