William Shatner : L'acteur de 88 ans demande le divorce !

Clap de fin sur leur belle histoire. William Shatner, 88 ans, a prouvé qu'il n'y avait pas d'âge pour rebondir sentimentalement puisqu'il vient de demander le divorce. Depuis dix-huit ans, il était marié à Elizabeth, de vingt-sept ans sa cadette... mais les papiers sont désormais remplis. Comme le rapporte le site américain TMZ, les deux ex avaient opté pour un contrat prénuptial qui fait que les choses devraient se dérouler en paix. Selon l'accord signé, il y a presque deux décennies, personne ne réclamera de pension, d'autant que le couple n'a jamais eu d'enfant. L'histoire est désormais entre les mains du juge.

Si William et Elizabeth Shatner n'ont pas de descendance commune, le comédien a bien fondé une petite famille. Marié à quatre reprises, il a eu trois filles, fruits de sa première union avec Gloria Rand : Leslie, 61 ans, Lisabeth, 59 ans et Melanie, 55 ans. En 2016, la rumeur voulait qu'il ait également un fils non reconnu et relativement en colère. Un certain Peter Sloan avait déposé une demande de test ADN devant le tribunal civil de Floride. Il aurait obtenu confirmation de leur lien familial de la bouche de William Shatner... avant que le manager de ce dernier ne lui annonce le contraire une semaine plus tard.

"Au fil des ans, il y a beaucoup de gens qui ont prétendu être ses enfants, expliquait l'avocat du comédien dans une lettre adressée à Peter Sloan. Il faut dire que le succès de William Shatner a de quoi attirer les envieux. Véritable icône du petit écran, il incarnait le Capitaine Kirk de la saga Star Trek et était le héros la série Hooker. Acteur mais également chanteur, il a sorti un premier album en 1968 et a tenté un come-back musical en 2011, fier représentant de la pratique du spoken-word – qui consiste à réciter les paroles des chansons... plutôt que de les chanter. En 2019, il a brièvement intégré le cast de The Big Bang Theory, de Private Eyes et est apparu dans le film Devil's Revenge. La retraite, ce n'est donc pas pour tout de suite...