Théo Curin, sa vie sexuelle avec sa fiancée : "On fait l'amour comme tout le monde"

Théo Curin est amputé des quatre membres, mais il est surtout nageur olympique. De passage dans Quotidien le 8 octobre 2020, le sportif de 20 ans s'est confié sur sa vie, lui qui est handicapé depuis une méningite bactérienne lorsqu'il était enfant. Il a notamment évoqué sa fiancée, Eugénie Vincent, photographe et community manager, avec qui il pose régulièrement sur Instagram.

Pour Théo Curin, il est capital de parler d'amour et de sexe. "C'est hyper important, c'est un sujet un peu tabou aujourd'hui. Je n'aime pas que les gens aient des a priori sur ça et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement se disent : 'Ouais, mais le mec il est handicapé.' Il y a des personnes qui pensent qu'une personne tétraplégique ne peut pas faire l'amour. Alors que pas du tout, on peut tous avoir ces plaisirs", explique le nageur sur le plateau.

Comme pour les autres êtres humains, le sexe est important dans la vie des personnes en situation de handicap. "Si on n'a pas ça, ça reste quand même assez embêtant. Finalement, on trouve tous des solutions, on fait l'amour comme tout le monde et ça ne me dérange pas d'en parler", a développé Théo Curin. "Étant donné que vous savez ouvrir une bouteille de Coca-Cola...", poursuit ensuite Yann Barthès. "On peut faire tout le reste !", répond le nageur et youtubeur, hilare.

Alors qu'on lui demande des détails, Théo Curin "ne sait pas quoi dire". "Mais voilà, on se débrouille. On trouve toujours une solution, c'est-à-dire que voilà, quand il nous manque des bras, on fait des choses avec autre chose. Je vais arrêter là, hein", a-t-il fini par expliquer, amusé.

Ayant renoncé aux Jeux paralympiques de Tokyo parce qu'il était désavantagé après un souci d'équité dans les sélections, Théo Curin s'est lancé le défi de traverser à la nage le lac Titicaca. Une épopée dangereuse de 8 à 10 jours, sur 122 kilomètres.