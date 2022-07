"Inscrite à Pôle Emploi', Valérie Trierweiler lance un appel pour "trouver du travail"

C'est une information pour le moins surprenante. Ce mardi 5 juillet 2022, sur les ondes de Sud Radio, Valérie Trierweiler en a profité pour faire une confidence sur son statut professionnel, tout en demandant de l'aide.

"Je lance un appel pour trouver du travail. Aujourd'hui, je suis inscrite à Pole Emploi. Voilà, une ancienne Première dame inscrite à Pole Emploi" a-t-elle lancé avec ironie, contre toute attente. "J'ai été virée de Paris Match il y a deux ans, j'ai gagné mon procès, parce que c'était un licenciement sans raison, et peut-être même pour raison politique. Et donc je recherche depuis deux ans (...) Je pense qu'être journaliste, avec le nom que je porte et la vie que j'ai eue, c'est compliqué." a poursuivi l'ex-femme de François Hollande , se demandant alors si son lourd statut n'est pas un handicap trop important pour sa carrière dans la presse.

"Il faut vivre le présent"

Elle pense également que son genre n'est pas à son avantage vu sa situation professionnelle. "C'est compliqué d'être une femme de plus de 55 ans. Autour de moi, toutes mes copines se font virer à 55 ans", a-t-elle constaté. Mais l'Angevine ne perd pas espoir. Elle ne souhaite pas s'apitoyer sur son sort, préférant aller de l'avant en restant optimiste. "Ce qui est fait est fait. Il faut arrêter de se dire : 'J'aurais dû, je n'aurais pas dû...' Il faut vivre le présent. Mon présent est chouette, il ne faut pas noircir le tableau. Je crois encore en un avenir", a-t-elle estimé lors de cet entretien.

Pour rappel, Valérie Trierweiler a partagé sa vie avec François Hollande entre 2005 et 2014. Elle est donc devenue première dame à la nomination de son compagnon en tant que Président de la République Française en 2012. Leur histoire avait pris fin deux ans plus tard après la révélation de la liaison de l'ancien Chef d'État avec l'actrice Julie Gayet, qu'il a depuis épousée. De son côté, l'ancienne journaliste de Paris Match a refait sa vie avec l'ancien rugbyman Romain Magellan.