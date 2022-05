Valérie Trierweiler et son compagnon Romain Magellan : danse romantique au milieu des VIP

Alors que des milliers de Français manifestaient dans les rues pour la fête des travailleurs le 1er mai, d'autres avaient l'esprit à la bamboche. La Société d'encouragement au bien (SEAB) célébrait son 160e anniversaire - elle a été fondée à Paris par Honoré Arnoul - et un repas de gala se tenait ainsi à l'école de la rue du Général Niessel, dans le 20e arrondissement de Paris. On a pu voir diverses personnalités dont l'ancienne première dame Valérie Trierweiler.

La journaliste et pensionnaire régulière des Grosses Têtes de RTL semblait d'humeur joyeuse et avait fait le déplacement en bonne compagnie. En effet, Valérie Trierweiler était venue avec son amoureux, l'ancien rugbyman Romain Magellan. Le couple, qui se fréquente depuis plus de trois ans maintenant, a passé un agréable moment comme en témoignent les photos de l'évènement. Les tourtereaux ont notamment partagé une danse romantique, le large sourire aux lèvres de l'ancienne journaliste de Paris Match en disant long sur son état d'esprit. Le couple a pu profiter d'un peu de musique mais aussi du banquet franco-antillais proposé pour l'occasion.

Ce repas donné par la SEAB - association reconnue d'utilité publique qui met en valeur les exemples de courage et de dévouement envers la société - a aussi accueilli d'autres VIP comme Cindy Lopes, Dominique-Damien Réhel, Véronique Koch, le général Christophe Rogier, Grégoire Champion ou encore Sophie Darel et son compagnon Jacques Anaclet, le capitaine Thierry Coureault, Merri, Fouad Reeves, Laurent Maistret, Doubl'H (Didiko et Djamen)... On a aussi noté la présence de la chanteuse Fabienne Thibeault et de son mari Christian Montagnac. Un peu plus tôt, on pouvait la retrouver cette fois-ci dans le chic 8e arrondissement de la capitale pour participer au ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Au côté de la maire Jeanne D'Hauteserre, elle a aussi pris part à un dépôt de gerbes. Auprès des policiers, gendarmes ou pompiers, Cindy Lopes aussi était là pour prendre la pose avec eux tout comme Pierre-Jean Chalençon.

Cette journée était par ailleurs marquée par des cérémonies mémorielles honorant les services de secours, police, gendarmerie, anciens combattants et hospitaliers.