Valérie Trierweiler en couple : escapade romantique à Venise avec Romain Magellan

Rien ne présageait que Valérie Trierweiler allait aussi facilement retrouvé l'amour après sa violente rupture d'avec François Hollande. L'amour arrive pourtant quand on s'y attend le moins, c'est bien connu, les tourtereaux sont bien placés pour le savoir. Dans une interview accordée au magazine Elle en septembre 2019, Valérie Trierweiler acceptait d'évoquer sa situation amoureuse et sa rencontre, par le biais de l'association ELA, avec Romain Magellan : "On a pris un café, je lui ai offert mon livre Le Secret d'Adèle, qui venait de sortir, bon, là, il a compris et nous avons commencé à nous voir, mais tout en douceur".

S'ils ont préféré prendre leur temps à l'époque pour démarrer une relation, les raisons étaient multiples : "Un peu parce qu'il a huit ans de moins que moi, beaucoup parce que j'avais du mal à faire confiance à un homme à cette époque. En plus, il n'était pas libre, et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu : se prendre la Une d'un tabloïd dans la figure ! C'est pourquoi il a fait les choses dans l'ordre. Nous avons pris notre temps parce que nous savions que c'était une véritable histoire." Tout vient à point à qui sait attendre.