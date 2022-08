Valérie Trierweiler (Pékin Express) désagréable en off avec les candidats ? Un binôme balance

Le 4 août 2022, Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard ont organisé un live Instagram afin de revenir sur la demi-finale de Pékin Express duos de choc, diffusée le 3 août. L'occasion d'évoquer l'attitude de Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine lors du tournage.

Chaque semaine avant leur élimination (lors du dernier épisode), l'ancienne Première Dame de France et sa grande amie étaient décriées sur les réseaux sociaux. On leur reprochait d'être hautaine ou de manquer de fair-play. Lors du tournage, les deux candidates n'ont également pas fait l'unanimité. Pour preuve, Inès Reg et sa soeur Anaïs les ont attendues afin de les pénaliser avec le drapeau rouge lors d'une épreuve, ce qui leur a valu une insulte. Et Valentin Léonard leur a indiqué une mauvaise route pour leur faire perdre du temps. Un sujet qu'il a évoqué lors de leur live.

Tout a commencé quand un internaute leur a demandé s'ils s'entendaient bien avec tout le monde. Rachel Legrain-Trapani a alors confié qu'ils s'entendaient "tous plus ou moins bien", mais qu'ils étaient plus proches d'Inès Reg et Anaïs, ainsi que de Xavier Domergue et Yoann Riou. "Ce qu'on ne voit pas c'est qu'au bout de six jours, on a eu l'occasion de passer une journée tous ensemble et ça avait forcément créé des liens. C'était le jour de la Saint-Valentin", a-t-elle confié. Et Valentin Léonard de poursuivre : "D'ailleurs quelques jours avant, un binôme nous avait dit : 'C'est bien demain c'est la Saint-Valentin, vous allez pouvoir rentrer en France.'" S'il n'a pas souhaité mentionner le nom dudit duo, la maman d'Andrea (2 ans, fruit de son actuelle relation et Gianni (9 ans, fruit de son ancienne union avec Aurélien Capoue) a précisé qu'il s'agissait de Valérie Trierweiler et Karine.

"Elles étaient très compétitrices, beaucoup plus que nous. Au début quand on a commencé, on n'était pas du tout dans la compétition les un avec les autres. C'était plutôt chacun faisait sa course. Mais elles montraient beaucoup de concurrence avec les autres binômes alors qu'on était dans un bon état d'esprit. Elles faisaient des petites réflexions à droite à gauche, surtout quand on était hors caméra. Ca me passait au-dessus mais Valentin ne supporte pas ce genre de choses du coup c'était foutu", a expliqué Miss France 2007. C'est pour cette raison que son compagnon ne leur a pas fait de cadeaux en leur indiquant un mauvais chemin. Il a tout de même tenu à souligner que Valérie Trierweiler et Karine ont fait un très beau parcours.