Valérie Trierweiler très critiquée pour son attitude dans Pékin Express : elle recadre les "mauvaises langues"

Des critiques virulentes qui n'ont pas échappé à la principale intéressée. Valérie Trierweiler s'est donc saisie de son compte Instagram pour recadrer "les mauvaises langues". "Pékin Express a été pour Karine et moi un moment d'amitié exceptionnel, très fort. Alors les mauvaises langues qui nous trouveraient hautaines n'ont rien compris à ce que nous sommes. Nous avons joué le jeu de la compétition à fond pour remporter des fonds pour le @secourspop. Mais en étant toujours loyales et respectueuses. Hé les amis, c'est juste un jeu ! Mais on s'est bien battues, comme des lionnes et nous sommes toujours là !", a-t-elle répliqué.