Pékin Express 2022 : Un binôme abandonne la compétition, les internautes sous le choc

Mercredi 20 juillet, Pékin Express : duos de choc était de retour sur M6 pour la troisième étape de la compétition. Inès Reg et sa soeur Anaïs, Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine, l'influenceur Riadh et son meilleur ami Abdallah, l'ex-Miss (2007) Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard (qui ne fait pas l'unanimité) et les commentateurs sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou étaient toujours en course. Et, en fin d'émission, les téléspectateurs ont assisté à un coup de théâtre.

Comme la semaine passée, Riadh et Abdallah ont été les derniers à se présenter devant Stéphane Rotenberg lors d'une épreuve. Ce sont donc eux qui devaient disputer le duel final. Ils devaient choisir qui ils allaient affronter entre Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ou Ines Reg et Anaïs Une décision très difficile pour le duo qui a déjà mal vécu le départ de Théo Curin et Anne la semaine passée après leur victoire face à eux. Les deux amis ont donc préféré abandonner la compétition.

"Aujourd'hui, il n'y aura pas de duel final, c'est trop compliqué de choisir", a tout d'abord confié Riadh. Et Abdallah de poursuivre : "On va partir. On a envie de se regarder dans le miroir quand on va rentrer. On ne peut pas faire un choix." Une décision qui a choqué les deux autres binômes et qui a fait verser quelques larmes à Rachel Legrain-Trapani. A plusieurs reprises, Stéphane Rotenberg ou leurs concurrents leur ont demandé s'ils étaient certains d'abandonner. "On est sûrs de notre décision", a donc conclu l'influenceur.

Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient tout aussi stupéfaits mais aussi tristes de voir ce binôme partir si tôt. "Abdallah et Riadh ce sont les meilleurs candidats de #PekinExpress . Ils n'ont pas voulu sacrifier des équipes et partent avec leurs grands coeurs", "Riadh et Abdallah purée :(", "Riadh et Abdallah dans le Panthéon des binômes avec une mentalité, un état d'esprit remarquable et irréprochable. Franchement, vous êtes vraiment des très bons gars", "Je comprends la décision de Riadh et Abdallah mais je voulais un duel final pour faire durer le suspense je suis un peu déçu #PekinExpress #riadh #abdallah", "Franchement Abdallah et Riadh choqué par le choix ! Mais au vu de la semaine passé et ce choix ils ont un coeur énorme !", a-t-on notamment pu lire.