Valentin Léonard "imbuvable" dans Pékin Express : fortement critiqué, il brise le silence

C'était le grand jour. Mercredi 6 juillet 2022, M6 a donné le coup d'envoi de Pékin Express, duos de choc. Une émission dans laquelle six personnalités ont invité l'un de leurs proches pour vivre une incroyable aventure au Sri Lanka. L'humoriste Inès Reg était accompagnée de sa soeur Anaïs, Valérie Trierweiler de sa meilleure amie Karine, le champion paralympique Théo Curin de son agent Anne, l'influenceur Riadh de son meilleur ami Abdallah, l'ex-Miss (2007) Rachel Legrain-Trapani de son compagnon Valentin Léonard. Enfin, les commentateurs sportifs Xavier Domergue et Yoann Riou formaient le binôme d'inconnus. Et l'un des participants n'a pas fait l'unanimité.

Valentin Léonard était en effet la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. A l'occasion d'une interview pour Le Parisien, le charmant brun n'avait pas caché qu'il était très compétiteur et que cela avait provoqué des tensions au sein de son couple. "Il y a eu beaucoup de disputes, je suis très mauvais perdant. Il faut savoir par exemple que si on joue au Uno, il arrive ensuite que je ne parle pas à son fils pendant une semaine à cause d'une partie", déclarait-il. Un trait de caractère que le public a vite remarqué. Dès la première épreuve, ils ont notamment dû faire une traversée en paddle de 5km. Et le ton est vite monté du côté de l'ancien candidat des Marseillais. Il n'a également pas apprécié la manière dont Rachel Legrain-Trapani faisait de l'autostop. "Rachel elle fait du stop, elle fait coucou aux gens", a-t-il déploré lors de l'épisode.

Très vite, les internautes s'en sont donc donnés à coeur joie sur Twitter. "Je regarde le replay et je reste choqué de l'attitude de Valentin. Mais cette pauvre fille ne se rend même pas compte. La scène de 'je vais t'acheter le banc comme une bonne petite femme pour faire la cuisine', j'ai l'impression d'être repartie un siècle 'avant #PekinExpress", "Valentin est toxique #PekinExpress", "Au secours le Valentin dans Pékin Express ... Rachel Trapani mérite quelqu'un qui l'a respecte vraiment. La pauvre !", "Il est imbuvable Valentin #PekinExpress", a-t-on notamment pu lire.