"Le salaud" : Furieuses, Valérie Trierweiler et Karine s'en prennent à Valentin Léonard dans Pékin Express

La tension était à son comble dans Pékin Express 2022. Une place en finale était en jeu, tous les coups étaient donc permis pour Valentin Léonard. Cela lui a d'ailleurs valu d'être insulté par Valérie Trierweiler et sa meilleure amie Karine.

L'ancienne première dame de France a récidivé. La semaine passée, elle a insulté Inès Reg et sa soeur Anaïs, car elles les avaient attendues pour les pénaliser avec le drapeau rouge. "Elles nous attendaient les s**opes", avait lancé Valérie Trierweiler. Et cette semaine, c'est le compagnon de Rachel-Legrain-Trapani qui était dans son viseur. Lors de la première course, les trois binômes en compétition devaient se rendre à un lac où se trouvaient des raftings. Mais les parents d'Andrea (2 ans) ont vite compris qu'ils avaient fait fausse route et ont donc rebroussé chemin. Pourtant, quand ils ont croisé Valérie Trierweiler et Karine, le charmant brun leur a assuré qu'il fallait descendre d'où ils venaient.

Sans se douter de rien, les deux femmes l'ont écouté. Mais elles se sont vite rendu compte de la supercherie. "Il nous a laissées descendre le salaud", s'est insurgée la compagne de Romain Magellan. Et Karine d'ajouter : "Oh l'enfoiré ! On descend et tout.." Elles ont ensuite reproché à Valentin Léonard son manque de fair-play. Si les candidates étaient furieuses sur Twitter, les internautes ont exulté. "Ah non mais la je retire ce que j'ai dit Valentin il a entuber les filles d'une manière, un pur régal", "Elles passent leur temps à descendre les autres mais les autres doivent leur faire des cadeaux ? Bah non mamies, c'est pas ça la vie", "il leur donne la mauvaise route ce crack, elles sont victimisées", a-t-on notamment pu lire.