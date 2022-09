Valérie Trierweiler : Son célèbre compagnon présente ses fils, des beaux gosses qui lui ressemblent

Ma fratrie, mes loulous

Ce week-end, Romain Magellan et ses deux fils étaient d'ailleurs à Vignieu dans le Rhône-Alpes pour le mariage d'un membre de la famille Magellan. Toute la fratrie était réunie et sur son 31, à l'instar des frères Tom et Tibo élégants avec leurs costumes. Bonheur et sourire ont rythmé cette belle journée ensoleillée. Le papa a posté quelques photos de l'événement sur son compte Instagram ce dimanche 11 septembre. "Ma fratrie,mes loulous", a-t-il écrit en légende du post qui a séduit les abonnés du compagnon de Valérie Trierweiler. "Magellan's family au top", "Quelle belle brochette de Magellan", peut-on ainsi lire parmi les commentaires.