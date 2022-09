Valérie Trierweiler : Rare photo de son ex-mari, père de ses 3 enfants, il s'affiche avec Léonard et sa femme

Valérie Trierweiler (57 ans), remarquée dans Les Grosses têtes ou plus récemment dans Pékin Express, est l'heureuse maman de trois enfants, nés de son couple passé avec le philosophe et journaliste français Denis Trierweiler (70 ans). Ce dernier, très élégant, a dévoilé une charmante photo où il pose avec l'un de leurs enfants, l'as des fourneaux Léonard Trierweiler.

Un cliché qu'il a posté sur Instagram et sur lequel il apparaît également avec l'épouse de son fiston, l'Américaine Jennifer. Cela fait plus de trois ans que le cuisinier vit avec celle à qui il a dit oui et les tourtereaux sont installés à New York. C'est là que le jeune homme de 25 ans travaille, récemment promu sous-chef de cuisine au Bernardin qui n'a pas moins de 3 étoiles Michelin ! On imagine alors la fierté de ce papa dans les cuisines de ce prestigieux établissement. En légende, il écrit tout simplement : "Père, fils et bru."