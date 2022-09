François Hollande, des kilos en trop à cause de Julie Gayet ? Valérie Trierweiler se lâche !

En 2014, Valérie Trierweiler découvrait avec stupeur les sorties coquines et gourmandes en scooter de son compagnon François Hollande avec sa maitresse Julie Gayet. Huit ans plus tard, l'ancienne journaliste de Paris Match qui travaille désormais avec Laurent Ruquier dans l'émission Les Grosses Têtes sur RTL n'a toujours pas oublié l'infâme trahison dont elle a été victime. Le 2 septembre 2022, la jolie rousse - désormais en couple avec le sportif Romain Magellan - a envoyé plusieurs tacles bien sentis à son ex ainsi qu'à sa nouvelle femme.

Alors que Laurent Ruquier annonçait la présence de l'ancien chef d'Etat à l'antenne le 5 septembre prochain, la journaliste n'a ainsi pu s'empêcher de se moquer de l'étonnante reconversion dans le 7e art de son ex, lui qui avouons-le, est loin d'avoir un physique de cinéma. "Vous avez vu qu'il est acteur maintenant ?" a-t-elle lancée, ironique. "Oui, tout est possible", s'est également moqué gentiment Laurent Ruquier.

Il a repris beaucoup de poids...

En réalité, l'ancien président de la République ne sera pas devant la caméra mais derrière, puisqu'il prêtera sa voix à l'un des personnages de la série Silex and the City qui devrait sortir l'an prochain. "C'est la première fois que c'est un président de la République" a déclaré très fier l'auteur de la série à l'AFP. Son épouse Julie Gayet sera également présente et prêtera elle-aussi sa voix à un personnage de ce film d'animation.

Pour Julie Gayet, même tarif ! Valérie Trierweiler a souligné sans aucun complexe que son ex était gros, faute à sa nouvelle femme qui semble lui préparer des plats très (trop ?) copieux. "Je n'ai pas les talents de cuisinière de Julie. Depuis qu'il est avec Julie Gayet, il a repris beaucoup de poids", a-t-elle ajouté, un brin chipie.