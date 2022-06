Léonard Trierweiler : Le fils de Valérie décroche une belle promotion à New York

A 25 ans, Léonard Trierweiler a mis sa carrière sur de solides rails ! Le jeune homme, diplômé de la prestigieuse école française de cuisine Ferrandi, a choisi d'aller exploiter son talent à New York. Depuis 2019, il vit aux Etats-Unis et s'est fait une place au sein d'un chic établissement. Il a décroché une promotion !

Mercredi 22 juin 2022, sur son compte Twitter, le fils de Valérie Trierweiler a posté une photo de lui, en cuisine, et a écrit : "Je suis honoré d'avoir été promu Sous Chef de cuisine au Bernardin. 3 étoiles Michelin. Merci à mes chefs @ericripert @egestel68 @agray2384 pour votre confiance." Concrètement, cela fait de lui un second cuisinier avec la responsabilité de la cuisine et du personnel tout en faisant référence au chef de cuisine (executive chef). Un joli poste dans un restaurant particulièrement chic de New York puisque le Bernardin - situé à quelques rues du célèbre musée MoMa et de Radio City Music Hall à Manhattan - s'adresse à une clientèle aisée. Le menu du chef coûte ainsi 295 dollars par personne et monte jusqu'à 445 dollars avec l'accord des vins !

Réagissant à la publication de Léonard, Valérie Trierweiler lui a adressé un message sur Instagram. "Bravo à mon fils pour cette belle promotion. Tellement mérité après 10 ans dans le métier. Le travail et la passion paient toujours !", a réagi celle que l'on retrouve régulièrement dans la bande des Grosses Têtes de RTL. Valérie Trierweiler est une maman en manque de son fils qu'elle voit peu depuis qu'il a choisi d'aller habiter à New York. Mais, de temps en temps, l'un comme l'autre fait le déplacement.