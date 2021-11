"Avec Julie Gayet, il a repris beaucoup de poids" : Valérie Trierweiller cash sur François Hollande

Le 25 janvier 2014, soit deux semaines après l'éclatement du scandale de sa relation avec Julie Gayet, François Hollande annonce officiellement sa rupture avec la journaliste Valérie Trierweiler, après près de dix ans d'amour. Le temps a passé depuis, mais leur couple continue de susciter l'intérêt. Membre de la famille des Grosses Têtes sur RTL, l'ancienne figure de Paris Match a été questionnée début novembre par le maître du show radiophonique Laurent Ruquier sur la cuisine.

"Valérie vous faisiez quoi à manger à François Hollande ?", a demandé l'animateur à Valérie Trierweiler. Son ex-compagne répond avec humour : "Rien, c'est pour ça qu'il a maigri. Je n'ai pas les talents de cuisinière de Julie. Depuis qu'il est avec Julie Gayet, il a repris beaucoup de poids." Dans l'atmosphère grivoise de l'émission, une autre question lui est posé : "Est-ce que parfois il se levait la nuit, et allait manger dans le frigidaire tout seul ?" Ce à quoi l'autrice de Merci pour ce moment répond : "Apparemment, ce n'était pas manger qu'il allait faire la nuit..."

Pour de bons repas sans prise de tête, Valérie Trierweiler peut compter sur une personne : son fils as des fourneaux, Léonard Trierweiler. Le jeune homme, né de l'histoire d'amour de la femme de lettres et du philosophe et écrivain Denis Trierweiler, est désormais installé à 24 ans avec sa femme Jenny, où il officie au renommé Le Bernardin à Manhattan, après avoir été formé au sein de la grande école hôtelière Ferrandi. Après huit mois de séparation géographique, l'heureuse maman a pu retrouver son fiston et savourer sa délicieuse cuisine.