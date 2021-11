Léonard Trierweiler amoureux : Photos chic avec sa femme, Valérie fan du couple

C'est aux Etats-Unis que Léonard Trierweiler, le plus jeune enfant de la journaliste Valérie Trierweiler et de l'auteur et traducteur Denis Trierweiler, a trouvé sa place. Sur le continent américain, le jeune homme de 24 ans a également trouvé là-bas l'élue de son coeur, devenue son épouse en 2019. Sur Instagram, le cuisinier formé à l'école Ferrandi a posté une tendre photo avec sa bien-aimée pour son anniversaire. En légende, il écrit : "Joyeux anniversaire @smiley_jenny. You rock ! I am very lucky to have you as my wife." ("Tu es géniale ! Je suis très chanceux de t'avoir pour femme.") Sur l'image publiée, les amoureux sont déguisés pour une soirée d'Halloween sur le thème de la série Peaky Blinders, qui narre l'histoire d'une famille de criminels du XIXe siècle évoluant au Royaume-Uni. Un look plein de style !