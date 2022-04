Valérie Trierweiler retrouve son séduisant fils Léonard à New York

Un voyage spécial pour une journée spéciale, voilà comment résumer la journée de Valérie Trierweiler qui est partie à la rencontre de son fils, désormais New-Yorkais, pour son anniversaire. La mère et son fils sont apparus tout sourire sur les réseaux sociaux à l'occasion du 25eme anniversaire de Léonard, fruit de l'union de Valérie avec le philosophe Denis Trierweiler.

C'est une réunion qui a dû ravir l'ex première dame de France (ou presque) tant elle s'était plainte de de son absence pendant la période de la pandémie où elle ne pouvait prendre l'avion. Sur les clichés on a ainsi pu découvrir le duo pour un selfie dans les rues de New-York. Léonard, qui est cuisinier dans le célèbre restaurant d'Éric Ripert et Eric Gestel, Le Bernardin, portait une casquette gavroche -dont il en est visiblement fan puisqu'il en arborait déjà une dans une soirée en hommage à la série Peaky Blinders- quand il a posé avec sa mère devant un drapeau américain et des façades en briques typique de "la grande pomme". Vrai décor de carte postale !

Valérie et Léonard étaient accompagnés de Jennifer, la compagne américaine du jeune homme de 25 ans. Le trio s'est offert une coupe de champagne pour célébrer l'occasion. La journaliste de 57 ans a d'ailleurs remercié la maison de champagne Braconnier en commentaire pour sa cuvée particulière. Enfin, en ce dimanche d'élection présidentielle, Valérie a été exemplaire en précisant qu'elle avait bien fait la fameuse procuration lui permettant de participer à la vie politique du pays, et cela même à distance. "Pour rien au monde, je n'aurais manqué les 25 ans de Léonard Trierweiler ! Happy birthday my son. quel bonheur de le retrouver avec Jenny. Merci au champagne Braconnier pour la cuvée spéciale ! ( procuration faite évidemment !)" pouvait-on lire en légende.