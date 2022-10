Tony Parker et Alizé Lim, Inès Vandamme et Gaël : les couples complices au Qatar Prix de l'Arc de Triomphe

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

22 photos

C'est ce week-end que s'est tenu le prestigieux Qatar Prix de l'Arc de Triomphe à l'hippodrome de Longchamp et pour l'occasion, Tony Parker et Alizé Lim, ainsi qu'Inès Vandamme et son amoureux Gaël s'y sont rendus.