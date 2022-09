Laurent Maistret, objet de rumeurs pour son "super couple" avec Denitsa Ikonomova : ses mises au point

L'étau se resserre dans Mask Singer et ils ne sont plus beaucoup en lice pour espérer remporter la compétition. Dans le nouvel épisode de mardi soir, deux personnages surprises ont été démasqués, à savoir le Viking et le Plot, mais aussi un candidat qui donnait du fil à retordre aux enquêteurs depuis le début, le Chevalier. Derrière son armure, c'est Laurent Maistret qui se cachait. Jeff Panacloc avait deviné son identité. Il faut dire que les indices le concernant laissaient entendre qu'il avait été un aventurier de Koh-Lanta et qu'il savait faire le show. Et en effet, à chacune de ses prestations, Laurent Maistret a dévoilé l'étendue de ses talents de danseur. Des talents mis en avant lors de sa participation à la septième saison de Danse avec les stars en 2016. A l'époque, il formait un binôme avec Denitsa Ikonomova. Ensemble, ils sont même ressortis gagnants de cette édition.

Si proches l'un de l'autre et fusionnels tout au long de leur aventure, Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova ont alors fait l'objet de rumeurs persistantes les disant en couple. Malheureusement pour leurs fans, leur belle amitié n'ira jamais plus loin. "Denitsa, c'est mon prof. C'est ma bonne pote. On rigole. On est complices. Mais il n'y a rien. Je n'ai pas d'attirance pour Denitsa, bien qu'elle soit très jolie. C'est une très, très bonne copine", avait-il expliqué à Télé Loisirs en 2016.

Malgré cette mise au point, des années plus tard, en 2021, Laurent Maistret a encore dû se justifier sur le sujet alors qu'il était interrogé sur le "super couple" qu'il forme avec la danseuse professionnelle. "Hahaha ! Désolé de vous décevoir mais je ne suis pas du tout avec Denitsa Ikonomova", avait-il lancé. Et d'ajouter : "Ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux est totalement faux !"

Il est très difficile d'en savoir plus sur la vie privée de Laurent Maistret, si ce n'est qu'il est le papa d'un garçon prénommé Liam et qu'il préserve depuis de nombreuses années. L'animateur ne poste que très rarement des images de lui sur la Toile. L'identité de la mère est inconnue. Quand à Denitsa, on lui connaît une longue relation avec Rayane Bensetti, son ancien partenaire dans Danse avec les stars. Leur rupture a été annoncée en 2021. Depuis, le bruit court qu'elle aurait retrouvé l'amour en la personne de François Alu, son camarade juré sur TF1. Ni l'un ni l'autre n'a cependant confirmé ou infirmé cette information.