Laurent Maistret en couple avec Denitsa Ikonomova ? Il s'explique enfin sur leur relation...

Y aurait-il de l'amour dans l'air entre Laurent Maistret et Denitsa Ikonomova ? D'après des rumeurs, la danseuse et le célèbre aventurier de Koh-Lanta, au casting de l'édition All Stars La Légende actuellement en diffusion sur TF1, sont très proches... Sur les réseaux sociaux ce mercredi 22 septembre 2021, le charmant brun répond enfin aux interrogations sur son supposé couple avec la jolie brune.

En story sur Instagram, lors d'une session questions/réponses avec ses followers, Laurent Maistret est interrogé sur le "super couple" qu'il forme avec Denitsa Ikonomova. "Hahaha ! Désolé de vous décevoir mais je ne suis pas du tout avec Denitsa Ikonomova", lance-t-il avec un émoji qui pleure de rire. Et d'ajouter : "Ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux est totalement faux !" Une mise au point on ne peut plus claire concernant sa relation avec la nouvelle jurée de Danse avec les stars. De son côté, la jeune femme ne s'est pas publiquement exprimée sur le sujet.

Rappelons que le duo se connaît bien. En 2016, lors de la septième saison de DALS, ils ont dansé ensemble. Après plusieurs semaines de compétition, ils sont même ressortis gagnants de cette édition. Leur dernière chorégraphie, un paso doble sur O'Verona, avait largement séduit les jurés de l'époque. Au cours de cette même ultime soirée de DALS, Laurent Maistret avait adressé un joli message à Denitsa Ikonomova, la remerciant pour le chemin parcouru et lui avouant qu'elle était désormais l'une des femmes les plus importantes de sa vie. Toutefois, entre eux, il n'y a que de l'amitié, comme l'assure l'aventurier !

La rumeur est balayée d'un revers. Les deux stars préservent leur vie privée : Denitsa Ikonomova, qui s'affichait proche et ultra complice de Rayane Bensetti depuis des années, semble s'en être éloignée. De son côté, Laurent Maistret, papa d'un petit garçon prénommé Liam, ne laisse rien fuiter sur ses amours.