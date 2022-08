Laurent Maistret : Très rares images avec son fils Liam, aventurier en herbe !

Il a été révélé au grand public en 2011, lors de sa toute première participation à Koh-Lanta. Laurent Maistret a depuis fait son retour dans le célèbre jeu de survie de TF1 dans La Nouvelle édition dont il est ressorti grand gagnant en 2014 puis en 2021 dans la saison All Stars baptisée La Légende dans laquelle il a été finaliste. En parallèle, il a remporté avec la belle Denitsa Ikonomova la septième édition de Danse avec les stars en 2017. Enfin, aujourd'hui il est animateur des Apprentis aventuriers, émission de télé-réalité diffusée sur W9. Un joli parcours au cours duquel il a pu compter sur le soutien de ses proches, notamment de son fils Liam qu'il préserve depuis toutes ces années.

Sur les réseaux sociaux, Laurent Maistret partage quelques photos souvenirs de ses aventures, des clichés de tournage ou encore quelques instants en vacances. Dimanche 31 juillet 2022, il a publié en story de rares images d'instants précieux passés avec la chair de sa chair. Le duo père-fils se retrouve ainsi à la piscine. C'est alors que le charmant survivor lance des défis à Liam, dans le but d'en faire un véritable petit aventurier. Il s'agit d'une formation en deux temps. "Défi numéro 1 Liam. Je vais jeter la clé, tu vas la retrouver dans l'eau, d'accord ? Avec le masque", lance le papa fier. En quelques secondes, le jeune garçon trouve la fameuse clé et la rapporte. Première mission validée. Place à la suite : "Défi numéro 2. Sans le masque, tu pars d'ici et tu vas jusqu'à là-bas sous l'eau, en apnée." Encore une fois, Liam relève le défi haut la main. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la relève est assurée !

Avant d'afficher le joli visage de son enfant, l'acolyte de Claude Dartois avait fait de très rares confidences à son sujet. "Je ne vois pas mon fils autant que je le souhaiterais, car il vit avec sa maman", avait-il ainsi déclaré dans un épisode de Koh-Lanta en 2014. Puis, en marge de sa participation à DALS, il avait donné des nouvelles à Télé 7 Jours. "Liam, va bien. Il grandit et devient aussi casse-cou que son père. J'essaye de ne pas trop l'exposer...", avait-il indiqué.