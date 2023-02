Valérie Trierweiler : "On ne s'est même pas dit bonjour", ses retrouvailles tendues avec Julie Gayet

Alors qu'elle était, une fois de plus, au micro de RTL dans l'émission Les Grosses Têtes, Valérie Trierweiler a raconté ses retrouvailles inattendues il y a quelques jours avec celle que l'on peut considérer comme sa "rivale". "Vous allez voir une photo de moi à côté de Julie Gayet !", a-t-elle prévenu ses camarades. "C'est la réconciliation ?", s'est alors demandé Laurent Ruquier. "Alors, bon... Quand même pas", lui a-t-elle répondu en toute franchise, avant de révéler la raison pour laquelle elles ont été amenées à se revoir : "On a été réunies pour une photo de groupe parce qu'on a collaboré au même livre sur les féminicides".

"Elle était là, mais on ne m'avait pas prévenu ! On ne l'avait pas prévenu non plus que je serai là. Et en plus, on était quasiment à côté. On ne s'est-même pas dit bonjour, mais moi je voulais", a-t-elle révélé aux chroniqueurs. "Pourtant, c'est elle la vainqueure dans l'histoire !", est alors intervenu l'humoriste Bernard Mabille, avec la spontanéité que l'on lui connait. "Peut-être pas, peut-être pas ! Moi je n'en veux plus maintenant, j'en veux plus !", a-t-elle rétorqué. Pour rappel, si les deux femmes ne semblent pas beaucoup s'apprécier, c'est parce que François Hollande avait entamé une liaison avec Julie Gayet, alors qu'il était déjà et toujours engagé dans une relation avec Valérie Trierweiler.