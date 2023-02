"Bienvenue à votre fils !" : Laurent Ruquier et Hugo Manos présentent leur nouveau bébé, le bonheur retrouvé

C'est désormais à trois que Laurent Ruquier et Hugo Manos vont continuer de s'épanouir. Le couple à la grande différence d'âge et amoureux depuis plusieurs années fait en effet désormais de la place à Tigane, un chien, au sein de son foyer. De ce qu'on peut déjà en voir, Tigane est craquant, câlin et a tout pour devenir le compagnon idéal. Et surtout, il s'agit d'un adorable bébé labrador !

Sur Instagram, Hugo Manos s'est fendu d'une vidéo pour faire les présentations officielles avec la boule de poils qui lui adresse des regards tendres et le couvre de bisous. "Bienvenue dans la famille Tigane", a-t-il légendé. Et cela a suffit pour attendrir les internautes, lesquels ont commenté en masse en seulement quelques heures de publication. "Quel beau bébé", "Bienvenue à toi, tu es tombé dans une bonne famille", "Tellement heureuse pour l'arrivée de ce nouvel ange dans vos vies", "Bienvenue à votre fils", "Tu vas être un baby choyé, n'aie aucune crainte !!", "Ohhhh petite peluche", peut-on lire entre autres.

De son côté, Laurent Ruquier a partagé une photo de Tigane, en train de jouer avec sa peluche. "Neuneu n'est hélas plus là. Mais il a laissé toutes ses bonnes ondes et ses jouets à Tigane, 3 mois qui vient d'arriver à la maison. Un nouveau bonheur", a-t-il écrit.