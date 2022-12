Hugo Manos change de tête : le compagnon de Laurent Ruquier ne va pas passer inaperçu !

Si la plupart de ses abonnés sont sous le charme du nouveau Hugo Manos, d'autres lui ont gentiment suggéré d'autres options. "J'avais pensé à une patine grise argentée quand tu avais coupé et je le redis ici haut et fort (...) ça peut faire un look incroyable sur toi !", "J'adore, mais le côté silver serait plus adapté", "Un beau gris ce serait top aussi !", ont martelé certains d'entre eux.

Reste à savoir si ce nouveau look fera l'unanimité complète, y compris auprès de Laurent Ruquier, avec qui Hugo Manos est en couple depuis 2018. Pour rappel, les deux amoureux affichent presque 27 ans de différence d'âge. Dans les colonnes du magazine Voici, en novembre 2022, le célèbre animateur avait d'ailleurs évoqué cet aspect de leur relation qui fait beaucoup parler dans les médias. "Je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge. Je vous assure qu'Hugo pense pareil. Je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre, et puis j'ai toujours été attiré par la beauté", assurait-il alors.