Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos, il évoque enfin leur grande différence d'âge

L'âge n'est-il qu'un nombre sur la carte d'identité, dès qu'on parle d'amour ? Il faut croire que oui. Laurent Ruquier, en tout cas, ne s'est pas soucié des papiers d'identité de son jeune compagnon quand il l'a rencontré et qu'il est tombé sous son charme. S'il a longtemps tenté de camoufler son idylle avec Hugo Manos, le Taulier des Grosses Têtes n'a pas vraiment eu d'autres choix : l'équipe qui se retrouve du lundi au vendredi sur RTL à tendance à pousser quiconque à la confidence.

"Et encore, ce que l'on entend à l'antenne est une version très expurgée, explique Laurent Ruquier dans les colonnes du magazine Voici. En studio, on se lâche tellement qu'on ne peut pas tout diffuser." Quoiqu'il arrive, l'ancien compagnon de Benoît Petitjean assure ne pas mener une vie si sulfureuse que ça. Ses samedi soirs ? "Je regarde le foot, je lis beaucoup, parce que c'est la seule activité qui oblige à poser son portable, et je visionne plein de films car j'ai la chance de recevoir les liens en avance, assure-t-il. Ça me permet de faire calmement mes sélections pour savoir desquels je parlerai dans l'émission."

Je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge

Suivi par les paparazzis, Laurent Ruquier a fini par comprendre qu'il ne parviendrait pas à garder, pour toujours, cette histoire pour lui. Alors qu'il était en week-end à Londres avec Hugo Manos, l'animateur avait passé son temps à se cacher pour éviter les objectifs... jusqu'à ce qu'il partage lui-même une image sur les réseaux sociaux pour contrecarrer tous ces plans. Ce qui fascine, dans ce couple, c'est notamment la différence d'âge qui sépare les deux amoureux - ils ont 25 ans d'écart. "Il a 34 ans, ce n'est pas un gamin non plus, précise-t-il. Et puis je pense sincèrement que l'amour n'a pas d'âge. Je vous assure qu'Hugo pense pareil. Je crois que c'est d'abord une histoire de rencontre, et puis j'ai toujours été attiré par la beauté. Regardez, moi on ne m'a jamais autant dit que j'étais beau ! Donc Hugo a eu de la chance de me rencontrer maintenant plutôt qu'à 30 ans..."

