Laurent Ruquier et Hugo Manos, leur astuce imparable pour qu'on laisse leur couple tranquille

Cette mésaventure a été racontée de près par son compagnon Hugo lui-même ce samedi 5 novembre sur le plateau de l'émission TPMP People présentée par Matthieu Delormeau sur C8 et dans laquelle il officie comme chroniqueur. Qui mieux que lui pour narrer cette histoire. "En sortant de l'hôtel, le concierge nous dit : 'Il y a un monsieur qui vous cherche là-bas. En tout cas, il m'a montré des photos de vous pour confirmer que vous étiez bien dans l'hôtel.' D'ailleurs il y avait une photo d'un monsieur en slip. On regarde la rue et on voit un mec qui court pour se cacher dans un petit coin de rue. C'était le paparazzi qui attendait qu'on aille manger au restaurant. On a fait tout le tour de l'hôtel et on a décidé de ne pas passer devant lui. Il n'a pas pu avoir ses photos", a-t-il explicité.

Le reste du séjour, on s'est un petit peu caché

Pour Laurent Ruquier et Hugo Manos, qui a assuré toutefois ne pas avoir "de problème avec les paparazzis", la fin de leur week-end à Londres s'est déroulée avec un peu plus de tranquillité. "Le reste du séjour, on s'est un petit peu caché, a-t-il souligné. On faisait attention de ne pas croiser de personnes un peu louches. Et à la fin du séjour, Laurent a posté cette photo. Je trouve ça plutôt amusant et ça fait un pied de nez aux paparazzis." Et encore, tout ceci s'est passé à Londres, imaginons à Paris...