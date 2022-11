Laurent Ruquier pacsé à Benoît Petitjean : Qui est son discret ex pourtant connu du public ?

Au mois de février 2022, Hugo Manos a confirmé la rumeur persistante qui circulait depuis un petit moment : il est bien en couple avec Laurent Ruquier. Les deux hommes sont même amoureux depuis presque cinq ans. D'abord ils se sont aimés dans la discrétion la plus totale puis, le jeune sportif s'est affiché auprès de l'animateur sur les réseaux sociaux. Et malgré des suspicions de séparation, une récente photo a prouvé qu'ils étaient toujours très heureux ensemble.

Mais auparavant, c'est un autre homme qui a fait battre le coeur de Laurent Ruquier, et pendant très longtemps ! Il s'agit de Benoît Petitjean, avec qui il s'est épanouit de 2002 à 2018. Si la figure de France 2 n'est plus à présenter, son ex a lui aussi sa petite notoriété. Et pour cause, il est un acteur au parcours impressionnant. Il a d'abord décroché plusieurs rôles dès les années 2000 au théâtre, jouant notamment dans la pièce comique de Feydeau L'Âge d'Or ou encore dans Grosse Chaleur, écrit par Laurent Ruquier lui-même. Benoît Petijean a également été au casting de Open Bed, mis en scène par Charlotte de Turckheim en 2008. En parallèle, il s'est forgé une carrière à la télévision, apparaissant dans plusieurs téléfilms. On l'a par exemple vu dans Préjudices et dans Épuration. En 2008, il est apparu dans la série de France 2 Clara Sheller et a participé aux projets cinématographiques Les Petits mouchoirs et Jappeloup de Guillaume Canet. Le film Jappeloup n'était d'ailleurs sans doute pas un hasard pour Benoît Petitjean qui est un cavalier professionnel accompli ayant participé à de nombreuses compétitions équestres avec son écurie.

Une rupture annoncée... au bout de 3 ans !

Avec Laurent Ruquier, il s'était pacsé en 2012. Mais à la grande surprise de tous, sur le plateau d'On est en direct en mars 2021, l'animateur avait annoncé leur séparation qui remontait à déjà trois ans. Il faut dire que Laurent Ruquier ne s'est jamais tellement épanché sur leur relation. "On nous propose souvent de faire des unes de journaux. Je refuse toujours ! Non pas parce que nous sommes deux garçons, mais parce que je refuse d'exposer ainsi ma vie privée. Je n'ai pas envie de parler de ça pour me faire de la promo", avait-il expliqué un jour.

Cette discrétion, il en est encore adepte aujourd'hui avec Hugo Manos et il a même dû convaincre son compagnon d'en faire autant. "Je n'ai jamais eu de soucis [avec la médiatisation de son couple, NDLR] car je continue de préserver ma vie privée. Hugo, lui, fait plus attention qu'au début car il a compris que trop s'exposer peut être préjudiciable (...) J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de quatre ans. Au moins nous avons été tranquilles un bon moment", avait-il confié pour Télé 2 Semaines.