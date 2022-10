Laurent Ruquier en couple avec Hugo Manos : son ex-compagnon Benoît est lui aussi très séduisant, photos !

Laurent Ruquier fait son grand retour le samedi soir sur France 2 à l'occasion d'un nouveau numéro des Grosses têtes en prime-time ce soir. Il est accompagné de Valérie Mairesse, Isabelle Gélinas, Julie Andrieu, Philippe Lavil, Patrick Timsit, Paul El Kharrat, Liane Foly ou encore Christophe Willem.

Si côté télévision tout roule pour Laurent Ruquier qui sera d'ailleurs aux commandes d'une nouvelle émission sur Paris Première intitulée Club Première à partir du mercredi 19 octobre, tout roule également côté vie privée pour l'animateur de 59 ans. Voilà maintenant quatre ans que Laurent Ruquier file le parfait amour avec son compagnon Hugo Manos qui intervient régulièrement dans Touche pas à mon poste sur C8. Le beau gosse ténébreux gère en parallèle un concept de salle de fitness spécialisée dans l'électrostimulation. Discret sur sa vie privée, Laurent Ruquier a toutefois fait quelques confidences sur son couple à Télé 2 Semaines la semaine dernière : "Je n'ai jamais eu de soucis [avec la médiatisation de son couple, NDLR] car je continue de préserver ma vie privée. Hugo, lui, fait plus attention qu'au début car il a compris que trop s'exposer peut être préjudiciable (...) J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de quatre ans. Au moins nous avons été tranquilles un bon moment."

Laurent Ruquier : son ex est aussi canon que Hugo Manos

Si Hugo Manos est connu entre autres pour être un très bel homme, un autre bel homme a fait battre le coeur de Laurent Ruquier, c'est son ex compagnon Benoît Petitjean avec lequel l'animateur a été en couple de 2002 à 2018. Comme on peut l'apercevoir sur son compte Instagram, Benoît Petitjean est spécialisé dans la course équestre. C'était sur le plateau d'On est en direct en mars 2021 que Laurent Ruquier avait annoncé sa séparation avec Benoît Petitjean. Malgré l'insistance de Thierry Ardisson, l'animateur avait refusé d'en dire davantage sur son nouveau compagnon que l'on connaît bien désormais !