Laurent Ruquier heureux avec Hugo Manos et enchanté que son chéri change de comportement

Le célèbre animateur Laurent Ruquier a dit adieu à la case du samedi soir sur France 2, la laissant à Léa Salamé et sa nouvelle émission qui cartonne Quelle époque !. Dès le 19 octobre il sera sur Paris Première pour son talk intitulé Club Première où il mettra en avant tout ce qui le passionne depuis toujours, à savoir le théâtre, la littérature, le cinéma mais aussi l'humour. Pour faire la promotion de cette nouvelle émission, il a accordé une interview à Télé 2 semaines et, fait rare, a fait des confidences sur son compagnon Hugo Manos.

Si le sublime et musclé brun a, pendant un temps, régulièrement parlé de sa relation amoureuse avec la star du PAF, en le dévoilant notamment sur son TikTok, Laurent Ruquier, lui, ne dit rien ou presque rien de l'homme qui partage sa vie. Un choix assumé et qu'il aurait peut-être aimé que son chéri suive plus tôt. En effet, au magazine, Laurent Ruquier explique : "Je n'ai jamais eu de soucis [avec la médiatisation de son couple, NDLR] car je continue de préserver ma vie privée. Hugo, lui, fait plus attention qu'au début car il a compris que trop s'exposer peut être préjudiciable." Et en effet, cette discrétion de la part d'Hugo Manos a eu lieu récemment. "J'ai pris, au début de l'été, la décision d'être bien plus discret et bien plus malin dans ma communication sur les réseaux sociaux", a expliqué celui qui, ​​avec deux amis, a créé un concept de salle de fitness spécialisée dans l'électrostimulation. D'ailleurs pendant un temps, voyant sa discrétion, certains ont pensé que le couple s'était séparé.

"Il n'y a rien de mystérieux dans notre histoire. Elle a été dévoilée au bout de quatre ans. Au moins nous avons été tranquilles un bon moment", a poursuivi Laurent Ruquier.

Si le couple se la joue discret, il y a quelques jours, ils s'est montré plus amoureux que jamais lors d'une soirée au Trianon. C'est grâce au business d'Hugo Manos que les amoureux se sont rencontrés. "En fait, il m'a envoyé un message sur Instagram pour me demander plus d'informations sur la pratique de l'électrostimulation, vu que j'ai des centres de sport. On a discuté à propos de ça. Je pense qu'il avait repéré la bête. Ç'a été un moyen d'entrer en contact", avait confié Hugo Manos. Et Laurent Ruquier a visiblement bien fait d'entrer en contact avec la bête !