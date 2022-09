"Pourquoi vous la persécutez ?" : Jean-Paul Rouve pris à partie par Jean-Luc Mélenchon, malaise en direct

Samedi 24 septembre avait lieu la grande première de l'émission Quelle époque ! Et elle était très attendue. Présenté parLéa Salamé - sans Laurent Ruquier qui ne voulait pas partager la coprésentation de l'émission -, laquelle est accompagnée de Christophe Dechavanne, le programme a cartonné hier soir avec 1,1 million de téléspectateurs - contre 709 000 téléspectateurs pour la rentrée d'On est en direct l'année dernière. Et pour cause, des "moments de télé" comme on dit ont eu lieu.

Marco Mouly, l'ancien venu promouvoir son livre baptisé La cavale (éditions Harper Collins), la nouvelle rédactrice en chef politique de Paris Match Laurence Ferrari, la drag-queen Nicky Doll ou encore Yann Moix qui s'est accroché avec Dechavanne étaient présents. Il y avait aussi deux autres invités Jean-Paul Rouve et Jean-Luc Mélenchon qui ont eu un petit accroc.

Le leader de La France Insoumise était "l'invité de minuit" de ce premier numéro. Et lui qui s'est peu exprimé récemment est malgré lui au coeur de polémiques - outre celle de son gros 4x4, il y a celle du geste déplacé envers un journaliste de Quotidien et son soutien maladroit à Adrien Quatennens, ex-coordinateur de LFI qui a reconnu avoir giflé son épouse. Que de belles histoires auxquelles il devait répondre. C'est peut-être pour cela qu'il semblait - un peu comme toujours - sur la défensive. Et c'est ce pauvre Jean-Paul Rouve, déjà insulté par Cyril Hanouna il y a quelques jours dans Touche pas à mon poste qui en a fait les frais. Enfin... lui et son chien GTro, un magnifique Jack Russel qui a son propre compte Instagram.

Vous êtes là, à le tripoter

Quand Léa Salamé a demandé à Jean-Luc Mélenchon s'il connaissait le chien du célèbre Tuche - qui était sur les genoux de son maître -, le politique est parti au quart de tour "Je l'ai vu. La pauvre bête. Pourquoi vous la persécutez. Elle devrait être chez elle tranquille dans son panier et vous êtes là, à le tripoter, et à vous le passer de main en main", a-t-il déclaré. Un simple "oui" aurait suffi. Calme mais certainement un peu chamboulé par cette attaque, Jean-Paul Rouve a rétorqué : "Vous avez un avis sur tout vous en fait." Honnête, Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu et a ajouté avoir aussi "des théories sur tout". "J'ai remarqué oui", a ajouté Jean-Paul Rouve avant qu'un petit silence ne s'installe.

N'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, la présence de GTro a été très appréciée des autres invités et ce quand bien même la bête a bu dans les verres d'eau d'un peu tout le monde. En effet des amoureux des animaux comme Christophe Dechavanne étaient présents. Le chien de Jean-Paul Rouve lui a d'ailleurs rappelé son Jack Russel Terrier blanc Adeck malheureusement décédé en 2020. Et la fille de l'animateur, Ninon qui était présente dans le public était au bord des larmes en repensant au brave toutou.