Christophe Dechavanne : Sa fille Ninon au bord des larmes dans Quelle Epoque !, une douleur familiale ravivée...

C'est une belle réussite pour Léa Salamé ! Samedi 24 septembre, la journaliste a présenté le premier numéro de sa nouvelle émission Quelle époque ! et celui-ci a réalisé de très belles audiences. En effet, ce sont un peu plus d'un million de téléspectateurs qui ont été curieux de découvrir le programme de deuxième partie de soirée. Et ces derniers n'ont pas dû être déçus entre un échange houleux entre Christophe Dechavanne et Yann Moix et l'arrivée surprise du chien de Jean-Paul Rouve.

Oui, GTro s'est invité sur le plateau et s'est même permis de monter sur la table autour de laquelle les invités étaient assis. Le craquant animal était apparemment assoiffé et s'est servi dans tous les verres d'eau placés sur son chemin. Un moment drôle mais aussi émouvant pour Christophe Dechavanne. Et pour cause, lui aussi a eu un chien de la même race, son Jack Russel Terrier blanc Adeck malheureusement décédé en 2020. "Le mien était mieux élevé", a-t-il lâché taquin, pour tenter de dissimuler ses sentiments. Et de conseiller à l'acteur : "En dehors de ça faudrait quand même que de temps en temps vous lui donniez de l'eau."

En revanche, celle qui avait plus de mal à contenir ses larmes, c'est sa fille Ninon. La jolie brune qui assistait à l'émission au sein du public est en effet apparue au bord des larmes à l'antenne en découvrant le toutou qui lui faisait penser au sien disparu. "Ma fille est là et ça doit lui faire de la peine en vrai", a ressenti son papa Christophe Dechavanne.

Depuis le début des années 2000, l'animateur était le maître d'Adeck. Un chien qu'il emmenait souvent avec lui lors d'événements médiatiques ou sur les plateaux de télévision, notamment sur La Roue de la Fortune. "J'espère qu'ils ont une piscine là haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer, ⁦Adeck", avait-il sobrement écrit au moment de sa mort, en légende d'images représentant son chien adoré sautant dans une piscine. L'année suivante, un nouveau drame frappait et l'animateur perdait un deuxième chien, Hello, suite à un accident.