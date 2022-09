Christophe Dechavanne : Sa séduisante fille Ninon se déchaîne, en léopard, avec Harry Roselmack

C'est la rentrée pour tout le monde, pas seulement pour les écoliers, les collégiens et lycéens ! Pour marquer le coup, l'hôtel Brach, situé dans le luxueux 16e arrondissement de Paris, a organisé une soirée exceptionnelle le 1er septembre 2022, plutôt que de sortir trousse, stylos et cartable. Cette petite sauterie, baptisée "Back to Brach, good vibes only", a attiré une foule cinq étoiles en délire, venue pour profiter des lieux mais aussi des quelques boissons dispersées dans les diverses pièces de l'établissement.

Ils étaient nombreux à accourir jusqu'à l'hôtel Brach de Paris, le jeudi 1er septembre 2022. Figuraient dans la guestlist : la comédienne Juliette Tresanini, ancienne héroïne de la série Demain nous appartient, Zinedine Soualem, Cécile de Ménibus, Willy Rovelli, Virginia Persol - la directrice de l'hôtel Brach -, Ayem Nour, Melanight, Cyril Benzaquen, Myriam Seurat, Emmanuel Sauvage - le cofondateur et directeur général du groupe Evok Hôtels -, Karima Charni, Laura Tenoudji-Estrosi, Charlotte Bouteloup, Jean-Marc Morandini, Harold Parisot - le président du Chinese Business Club -, Franck Dubosc, Harry Roselmack, Yoann Latouche, Caroline Delage et son mari, Gabrielle Lazure, Francis Szpiner - le maire du 16ᵉ arrondissement -, Aurélie Saada, le styliste et influenceur Antoine Shmitt ainsi que la très séduisante Ninon Dechavanne.

Elle a largement profité de cette soirée "Back to Brach, good vibes only" et a accepté de prendre la pose, pour les photographes présents à l'hôtel Brach, dans une robe aux motifs animaliers. Ninon est la petite dernière de Christophe Dechavanne, qu'il a eu avec l'actrice Manon Saidani. Le présentateur est également papa de deux autres enfants, issus de deux relations différentes : Pauline est née en 1987 de son union avec la productrice Marie Genest et Paul-Henri, son fils, a rejoint la famille en 1990, quand papa était en couple avec une certaine Isabelle. Mais la seule qui aime faire la fête et qui le montre ouvertement... c'est Ninon !