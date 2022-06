Christophe Dechavanne : Sa fille Ninon sublime mannequin en bikini, elle s'illustre en vidéo

Christophe Dechavanne peut se vanter de s'être construit une belle carrière à la télévision mais surtout, d'être devenu le papa de trois enfants. Il y a Pauline, Paul-Henri et Ninon, nés de trois mères différentes. C'est la petite dernière Ninon qui se fait à son tour une place parmi les people ces dernières années. Et pour cause, aujourd'hui âgée de 23 ans, elle évolue en tant que mannequin et collabore avec de nombreuses marques, dont Redline, une marque de bijoux pour laquelle elle est l'égérie.

Dans la journée de mercredi 22 juin 2022, la jolie brunette a justement partagé avec sa communauté Instagram un petit peu de son quotidien au travail. En story, elle a dévoilé une vidéo d'elle en coulisses d'un nouveau shooting dont on ignore de quoi il s'agit. Elle laisse toutefois comprendre que celui-ci pourrait être en lien avec l'été et les beaux jours étant donné qu'elle est seulement vêtue d'un maillot de bain deux pièces mauve et au décolleté très sexy. Ninon multiplie les poses avec le sourire, mettant en avant ses meilleurs profils. (Voir notre diaporama).

Nul doute qu'avec cette courte vidéo, la fille de Christophe Dechavanne en a fait craquer plus d'un(e) mais, au risque d'en décevoir, elle n'est plus un coeur à prendre. En effet, en février dernier, elle révélait être en couple avec un charmant brun répondant au nom de Garrett McManus. D'après ses réseaux sociaux, ce dernier est responsable du développement artistique chez Cash App. Il est par ailleurs originaire de San Francisco, aux Etats-Unis.

L'autre homme dans la vie de Ninon, c'est bien sûr son papa Christophe, avec qui elle entretient une relation très fusionnelle notamment en raison de l'absence de sa maman, Manon Saidani. "Ma mère, je ne l'ai pas vue pendant de longues années. Mon père m'élève seul depuis que j'ai l'âge de huit ans. Je n'ai renoué des liens avec elle que depuis un ané. Désormais, je la vois de temps en temps. Je ne veux pas avoir de regret plus tard et me dire que j'ai eu tort de rompre le dialogue. J'ai pris du recul sur ce qui a pu se produire par le passé dans nos existences pour qu'on en arrive là", confiait-elle pour le magazine Gala en 2018.