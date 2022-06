Chistophe Dechavanne papa de 3 enfants : qui sont les mamans de Pauline, Paul-Henri et Ninon ?

Papa de Pauline (née en 1987, fruit de son amour avec la productrice Marie Genest, directrice des divertissements et magazines de FremantleMedia France), Paul-Henri (né en 1990 fruit de sa relation avec une femme prénommée Isabelle) et Ninon (née en 1998, de son amour avec l'actrice Manon Saidani qui a notamment joué dans els séries cultissimes Salut Les Musclés, Le Club Dorothée, Premiers baisers, Les filles d'à côté et Les années fac et Les Vacances de l'amour), Christophe Dechavanne est toujours volontairement resté très discret concernant ses enfants, par peur d'une surexposition médiatique qui pourrait être néfaste pour leur avenir.

"Être l'enfant de quelqu'un de connu, ce n'est facile pour personne. Il y a vingt ans, j'ai inscrit mes enfants à l'école sous un autre nom car ils en avaient assez d'entendre tous les matins 'Coucou, c'est nous !'. Un enfant n'est jamais aussi heureux que quand il ressemble aux autres", avait ainsi confié l'animateur à Femme Actuelle en 2018. "C'est un peu agaçant pour les enfants d'avoir un père connu parce que le regard qu'ils portent sur moi n'est pas un regard comme les autres. Je pense que les enfants ne sont jamais aussi heureux que quand ils sont, justement, comme les autres", déclarait-il également à Teknikart en 2015.

Si Pauline et Paul-Henri sont toujours restés dans l'ombre, sa fille cadette, Ninon, avait décidé de révéler les secrets de leur relation père-fille en 2018 dans les colonnes du magazine Gala. Si elle admettait qu'ils avaient en commun "un caractère hyperactif, et des difficultés de concentration (...) mais aussi une forme d'empathie envers les autres", elle confiait également le rêve de sa vie : devenir actrice. Un souhait qui ne plait pas réellement à son papa.

"Mon père n'a pas trop envie que je sois actrice, mais c'est ma vocation", avait-elle pourtant assuré, prouvant ainsi sa détermination et son caractère bien trempé. Pour rappel, Ninon a suivi les cours de théâtre de l'école Claude-Mathieu dans le 18e arrondissement de la capitale et préparait le concours d'entrée de la classe libre du célèbre Cours Florent en 2018.

Concernant ses enfants, le compagnon d'Elena Foïs n'a qu'une envie :qu'ils fassent chacun ce qui les rend "heureux". "Le reste, je m'en fous", confiait-il à Femme Actuelle en 2017. Heureux grand-père, sa fille ainée est devenue maman d'une petite fille prénommée Jeanne née le 15 novembre 2017. En août 2021, elle a donné naissance à une seconde fille : Margot.