Christophe Dechavanne papi pour la 2e fois : une autre fille, Margot, dans sa vie

"Elles sont adorables. La grande de 3 ans a accueilli sa petite soeur avec les yeux de l'amour et les bras grands ouverts", précisait Christophe Dechavanne dans une interview accordée à Gala et parue en décembre dernier. La famille du présentateur télé papi qui fête ses 63 ans ce samedi 23 janvier 2021, s'agrandit !

Côté coeur, Christophe Dechavanne est en couple avec Elena, un médecin interniste. Il a salué son dévouement dans son entretien avec Gala : "Ma douce Elena (...) travaille souvent dans une unité Covid. C'est hard. Des gens avec lesquels elle discute le mardi et qui ne sont plus là le lundi suivant. Y compris des personnes de 48-50 ans. C'est la première fois de ma vie que j'attends que la femme avec laquelle je vis soit disponible pour la voir. C'était un peu le contraire dans une ancienne vie... Je suis avec celle avec laquelle je mourrai... Mais le plus tard possible si vous le permettez."