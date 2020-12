Christophe Dechavanne amoureux de sa belle Elena : "Je mourrai avec elle..."

Christophe Dechavanne sera de retour à l'antenne le 27 décembre 2020, sur France 3, avec sa nouvelle émission A vous de trouver le coupable. En parallèle, sa fille aînée Pauline (33 ans) a sorti sa collection de vêtements baptisée Paulette Paris. A cette occasion, père et fille ont accordé une interview à nos confrères de Gala. C'était notamment l'occasion pour le présentateur de 62 ans de faire de rares confidences sur sa vie privée.

L'ancien présentateur de TF1 n'a pas échappé à une question sur le sujet d'actualité du moment : le coronavirus. D'autant plus que sa compagne Elena est médecin et côtoie donc la maladie au quotidien. Comme tout le personnel médical, son emploi du temps est très chargé et ne laisse donc que peu de temps à l'amour ces derniers mois. "Ma douce Elena, médecin interniste, travaille souvent dans une unité Covid. C'est hard. Des gens avec lesquels elle discute le mardi et qui ne sont plus là le lundi suivant. Y compris des personnes de 48-50 ans. C'est la première fois de ma vie que j'attends que la femme avec laquelle je vis soit disponible pour la voir. C'était un peu le contraire dans une ancienne vie", a-t-il confié. Mais Christophe Dechavanne se montre patient car, il le sait, c'est elle la femme de sa vie : "Je suis avec celle avec laquelle je mourrai... Mais le plus tard possible si vous le permettez."

Mais Elena n'est pas la seule femme qui occupe son coeur. Christophe Dechavanne aime sans limite ses filles Ninon (sa fille cadette née en 1998 de sa relation avec Manon Saidani) et Pauline (dont la maman est Marie Genest), mais aussi ses deux petites-filles Jeanne (3 ans) et Margot (4 mois), les enfants de son aînée. "Je ne suis pas tout à fait un grand-père gâteau. Mais je suis évidemment très heureux de les voir à chaque fois, même si nous n'avons pas de réunion de famille tous les dimanches. Elles sont adorables. La grande de 3 ans a accueilli sa petite soeur avec les yeux de l'amour et les bras grands ouverts", a-t-il confié quand on l'a interrogé sur son rôle de grand-père.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 17 décembre 2020.