Christophe Dechavanne et Elena Fois : rares photos du très discret couple

Soeur de la journaliste Giulia Foïs et de Fabio Foïs (mort dans un accident de voiture à l'âge de 31 ans), Elena Foïs avait officialisé son histoire avec Christophe Dechavanne en apparaissant avec lui pour la première fois en mai 2019 lorsque ce dernier recevait les insignes d'Officier des Arts et des Lettres au Ministère de la Culture. Ils se sont également affichés main dans la main lors de la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides le 9 septembre 2021 à Paris.

Se revendiquant depuis toujours comme très hypocondriaque - tout comme l'un de ses collègues de télévision, Michel Drucker - Christophe Dechavanne a trouvé avec Elena Foïs la femme idéale. Médecin spécialisée en hématologie (qui désigne l'étude du sang et de ses maladies) à l'hôpital Henri Modor de Créteil, la soeur cadette de l'actriceMarina Foïs sait rassurer et réconforter son compagnon et toutes ses petites angoisses de santé au quotidien. Tétanisé durant toute la pandémie de Covid-19, l'animateur avait trouvé une épaule solide avec sa chérie, toujours prête à l'apaiser et à le calmer. "Je suis avec celle avec laquelle je mourrai... Mais le plus tard possible si vous le permettez", avait-il d'ailleurs confié au magazine Gala en 2020.

Très admiratif du métier de sa partenaire, l'animateur avait également confié qu'elle était malheureusement souvent très prise par son travail. "C'est la première fois de ma vie que j'attends que la femme avec laquelle je vis soit disponible pour la voir. C'était un peu le contraire dans une ancienne vie", indiquait-il, faisant sûrement référence à ses anciennes relations avec l'ex-mannequin et chroniqueuse Stéphanie Long en 2004 et Sophie Lapointe, (directrice chez BCBG) en 2010.

Pour rappel, le couple serait ensemble depuis 2016 puisqu'en 2017, Christophe Dechavanne avait glissé à Thierry Ardisson qu'il était amoureux depuis plus d'un an sur le plateau de l'émission Les Terriens du samedi.

Christophe Dechavanne est le père de trois enfants : Pauline (née en 1987 et dont la maman est Marie Genest), Paul-Henri (né en 1990, fruit de son amour avec Isabelle) et Ninon (sa fille cadette née en 1998 de sa relation avec Manon Saidani). Il est grand-père de deux petites-filles Jeanne (3 ans) et Margot (4 mois), les enfants de son aînée.