Christophe Dechavanne contraint de démentir sa mort : une photo troublante en cause !

Christophe Dechavanne est en pleine forme. À 63 ans, il est une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Le nouvel animateur de l'émission de C8 À prendre ou à laisser ne connait que le succès. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, une fausse information annonçant sa mort circule. L'ex-star de TF1 est contraint de démentir...

Le 25 juillet 2021, sur Twitter, Christophe Dechavanne partage une photo sur laquelle il n'apparaît pas. Il s'agit d'un joli cliché d'un ciel bleu, le soleil pointant le bout de son nez entre deux nuages. "Je dormais, et puis...", a écrit l'animateur en légende de cette image. Sans plus attendre, un internaute a imaginé le pire. "Christophe Dechavanne est mort ?", interroge-t-il. Un commentaire qui a certainement fait bondir Christophe Dechavanne, bel et bien vivant ! "Euh... Non, non. Enfin... Je ne crois pas :)", répond-t-il, avec cette pointe d'humour qu'on lui connait.